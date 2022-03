Vincenzo Varriale, Moderati: “Ottima scelta l’Ingresso del Comune di Napoli nella Film Commission” 

“Apprezziamo e appoggiamo pienamente l’idea del Sindaco Manfredi di fare entrare il Comune di Napoli all’interno della Fondazione regionale Film Commission, e anche tutte le iniziative proposte per il Piano Cultura 2026 presentato in commissione cultura. La Regione Campania promuove già da tempo le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo allo sviluppo e alla produzione di opere nella prospettiva di favorire la nascita e l’espansione di un distretto dell’industria cinematografica.

Come Moderati siamo convinti che Napoli e la Campania abbiano set naturali straordinari per il cinema mondiale e tantissimi artisti di talento, lo dimostrano i tanti successi ottenuti negli ultimi anni.

Di questo le istituzioni devono tenerne conto e dagli aiuti al settore dobbiamo passare al rilancio e alla valorizzazione della cultura e dell’arte cinematografica in Campania. Per questo, già nei giorni scorsi, prima con un incontro col Presidente De Luca, poi con l’approvazione di una mozione presentata del nostro Capogruppo in Consiglio Regionale, Pasquale Di Fenza, siamo intervenuti verso la Fondazione Film Commission della Regione Campania sostenendo l’integrazione del relativo Fondo regionala con l’obiettivo di allineare gli stanziamenti di settore a quelli di altre regioni d’ Italia, come Lazio e Puglia”..