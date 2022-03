“Le voci di dentro”. La raccolta delle esperienze degli alunni di Marano e Casoria in un’opera curata da Rosario Fraioli

È un ottimo spunto di riflessione per cercare un punto di incontro concreto con la realtà del loro quotidiano, e sta già trovando riscontro positivo tra i genitori che hanno avuto modo di leggerne il contenuto.

Gli alunni si sono espressi, conservando l’anonimato, su cosa non li rendesse liberi o veri, e sono venute fuori molte realtà nascoste: in molti casi si è evinta una sofferenza dovuta alla solitudine, al senso di capacità di porsi nei confronti dei loro compagni, al non accettare il proprio aspetto fisico, all’incapacità di accettazione di sé stessi, alla mancanza di coraggio nel fare coming-out, ad una scorretta comunicazione e confronto tra genitori, educatori e ragazzi.