Tram veloce, Marano Lab incontra Manfredi alla convention degli stati generali del Mediterraneo

Stati generali del Mediterraneo. Ieri, a Palazzo Reale, erano presenti anche i rappresentanti di Marano Lab. E’ stata l’occasione, come evidenziato da Vincenzo Napolano, il vicepresidente dell’associazione, per porre nuovamente all’attenzione dei presenti e del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, la questione del tram veloce per l’area nord. Manfredi ha rassicurato nuovamente l’associazione circa il suo sostegno al progetto, così come aveva già fatto due giorni fa a Calvizzano, dove si era tenuto un apposito convegno sul tema.













