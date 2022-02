San Giorgio a Cremano. Sicurezza nelle scuole. Presentati progetti di adeguamento sismico e antincendio

Continua l’opera di ammodernamento, riqualificazione e sicurezza in città. Il Sindaco Giorgio Zinno, d’accordo con il vice sindaco Eva Lambiase, ha presentato al Ministero dell’Interno ulteriori progetti che riguardano le scuole del territorio, oltre quelli già presentati e quelli già completati. In particolare questi ultimi riguardano l’I.C. Massia, l’I.C. Troisi e l’I.C. Don Milani-Dorso per l’adeguamento sismico e la realizzazione di nuovi impianti antincendio al fine di rendere questi tre plessi ancora più sicuri per gli studenti sangiorgesi. Inoltre, sempre nell’ambito dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero, è stato anche presentato un progetto che riguarda il “Risanamento del piano cantinato e l’adeguamento degli impianti della Casa Comunale, in piazza Carlo di Borbone, ormai danneggiato dal tempo e dall’usura, con l’obiettivo di destinarlo ad archivio storico comunale, proteggendolo con impianto automatico antincendio. La richiesta di finanziamento per tutti questi progetti è di circa 5 milioni di euro. Grazie all’efficiente settore tecnico, sono state presentate le schede progettuali; ora si attende la valutazione da parte del Governo.