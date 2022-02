Francesco Catuogno, 32 enne di Marano, vince il contest del dipartimento nazionale della Protezione civile

212 Visite

Il nuovo volto della protezione civile nazionale è maranese. Francesco Catuogno classe 89, geologo, speleologo, rocciatore e formatore per la Leonardo Spa, società del Gruppo Finmeccanica, attiva nel campo militare e presieduta dal Generale Luciano Carta, ex numero uno dei servizi segreti italiani. Un passato da volontario della protezione civile che lo ha portato ad operare in diversi scenari come quello dell’alluvione di Vibo Valentia. Proprio in terra calabrese è stata scattata la foto vincitrice del contest del Dipartimento nazionale di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un figlio di Marano che proviene da una nota famiglia. Qualche hanno fa, la sorella Valeria, biologa, ricercatrice al CNR e scrittrice, salì agli onori della cronaca per una pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica americana Journal Neuroscience in cui analizzava il ruolo del DI-aspartato nella prevenzione dei deficit schizofrenici nel topo. Francesco, a breve, prenderà parte al primo progetto europeo nel Mediterraneo per l’installazione di tubine eoliche in qualità di consulente della MingYang, multinazionale cinese del settore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS