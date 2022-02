Casavatore: Tari ballerina, ufficiale la sospensione dei ruoli. Spiragli anche per i buoni spesa

353 Visite

Tari ballerina, ufficiale la sospensione dei ruoli. Spiragli anche per i buoni spesa. Finalmente è ufficiale la notizia della richiesta da parte della Commissione Bilancio di sospendere i ruoli Tari. I consiglieri Marco De Rosa, Diego Moronese, Pasquale Palmentieri, Elena Alessio e Vito Marino, hanno verbalizzato e approvato l’atto di indirizzo per quanto attiene gli avvisi di accertamento relativamente le pertinenze per gli anni 2015, 2016 e 2020, ovvero la richiesta di correzione delle tante “cartelle pazze” con centinaia di richieste pervenute all’ente per l’annullamento in autotutela e ricorso in commissione tributaria. I cinque esponenti politici di maggioranza e opposizione hanno chiesto agli organi politici e amministrativi del comune di voler provvedere alla sospensione dei ruoli che non stanno facendo dormire sonni tranquilli a nessuno visto che per gli stessi immobili i cittadini si sono visti recapitare cartelle di pagamento con cifre addirittura triplicate per gli anni che vanno dal 2015 al 2021 con la mancata attuazione della tariffa cosiddetta “binomia” che prevede una parte fissa di importo di solito contenuto, e una parte variabile legata al numero di occupanti dell’abitazione principale. Intanto, fanno sapere dall’amministrazione che anche per le polemiche legate ai buoni spesa, l’ente di piazza Nocera starebbe vagliando la possibilità di attingere risorse dai residui dei fondi degli anni pregressi.

G.M.













