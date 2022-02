Afragola: fermati con pistola e droga. Un arrestato e un denunciato

406 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt nei pressi di piazza Emmanuele Gianturco a due persone a bordo di un’auto ma il conducente, alla loro vista, ha lasciato cadere dal finestrino un’arma ed ha accelerato la marcia dandosi alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il veicolo con i due occupanti ed hanno recuperato l’arma, un revolver cal. 38 privo di matricola con 3 cartucce mentre, nell’auto, hanno rinvenuto, occultati in un borsello, 5 involucri contenenti circa 6 grammi di marijuana, una stecca di hashish del peso di circa 3 grammi, un cellulare e 370 euro.

Il conducente, A.N., 18enne di Fisciano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e denunciato, insieme al passeggero, un 21enne di Afragola con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS