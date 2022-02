Usa-Russia, il grande gelo. Biden a Putin: “Se invadi la paghi cara”

93 Visite

È gelo totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi ucraina. La telefonala durata 62 minuti tra il presidente Usa, Joe Biden, e quello russo Vladimir Putin non ha prodotto la tanto attesa svolta diplomatica per evitare una guerra che resta un’ipotesi concreta. La conversazione è stata “professionale e sostanziale” ma non ha prodotto “alcun cambiamento fondamentale”, è quanto emerge da fonti Usa.

Quello che emerge sono ricostruzioni di Washington che riportano la parole del presidente Biden che ha voluto chiarire che “se la Russia invaderà l’Ucraina gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidi e pesanti costi alla Russia”, si legge in una dichiarazione ufficiale della Casa Bianca sul suo account Twitter. Biden ha esortato Putin “nella risoluzione dell’escalation e nella diplomazia”.













