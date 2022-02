Marano, bosco Salandra: oggi visita istituzionale. Caso: “Lo riqualificheremo”

68 Visite

“Questo è un luogo che va riqualificato, ma per farlo è necessario l’intervento delle istituzioni che devono accompagnare le associazioni in un percorso che porti allo sviluppo di un’area naturalistica e turistica per il nostro territorio.

Il primissimo passo è quello di rimuovere i rifiuti ordinari e speciali e su questo c’è stata la massima disponibilità delle Forze dell’ordine che hanno assicurato di effettuare una prima azione di pulizia e rimozione dei rifiuti ingombranti (anche carcasse di auto e moto) a strettissimo giro.

In questo luogo troviamo bellezze architettoniche risalenti all’epoca romana sino ad arrivare al Risorgimento e se oggi accendiamo un riflettore su questa realtà è anche e soprattutto grazie ai volontari che se ne stanno prendendo cura da tempo.

Personalmente, continuerò a seguire l’opera di riqualificazione e mi impegno a ritornare, insieme alle istituzioni locali che ringrazio, tra qualche settimana per verificare i progressi fatti.

Marano ha bisogno di normalità e noi lavoreremo ogni giorno per questo. È una promessa”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS