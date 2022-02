BASTA APARTHEID, IL POPOLO DELLA FAMIGLIA IN PIAZZA IL 5 MARZO

109 Visite

Scendiamo in campo per dire basta alle reiterate forzature politiche che mortificano la Costituzione e che minano la libertà del popolo volute dal governo Draghi – questa la dichiarazione del Coordinatore Regionale del Popolo della Famiglia Massimiliano Esposito a margine dell’evento organizzato dal partito politico pro-life – Il Popolo della Famiglia che Sabato 5 Marzo dalle ore 15 si ritroverà presso il Piazzale Ugo La Malfa a Roma, per dire basta a proroghe e restrizioni dovute a Green pass e obbligo vaccinale, che alcune forze politiche all’interno del Governo intendono estendere ancora oltre la data di fine emergenza prevista per il 31 Marzo – continua Esposito.

Abbiamo invitato ed interverranno tutti movimenti e le forze politiche che appartengono all’area vasta dell’opposizione al governo Draghi e che cammineranno insieme da questo momento per sottolineerà che è finito il tempo dell’oppressione e dell’ingiustizia. Il popolo del coraggio non intende più subire questa sorta di apartheid 2.0 – conclude.













