Pozzuoli: detiene droga in casa. Arrestato.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Ovidio nel rione Toiano a Pozzuoli un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro, è rientrato nella sua abitazione.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento dell’uomo ed hanno rinvenuto 16 bustine contenenti 32 grammi circa di hashish e 150 euro.

G.D.P. 60enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Napoli, 5 febbraio 2022

San Giuseppe Vesuviano: sorpreso con scarpe e borse contraffatte. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Purgatorio, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 2000 euro mentre, nel bagagliaio, hanno rinvenuto alcune paia di scarpe palesemente contraffatte.

I poliziotti, inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 240 paia di scarpe e 25 borse di note griffe mentre, in un comodino della camera da letto, altri 3570 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza; infine, all’interno di un deposito in uso all’uomo in via Scudieri, gli operatori hanno rinvenuto ulteriori 360 paia di scarpe della stessa casa di moda.

L’uomo, un 34enne marocchino con precedenti di polizia, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Napoli, 5 febbraio 2022

Piazza Cavour: manomette la centralina di un'auto. Denunciato.

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Cavour per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una donna che, dal balcone della propria abitazione, ha indicato un uomo che si stava allontanando e lo hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva rovistato all’interno dell’auto ella donna manomettendo la centralina.

L’uomo, un 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Napoli, 5 febbraio 2022













