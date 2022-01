Napoli, in Commissione si discute del futuro dell’azienda idrica ABC

51 Visite

La commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, accogliendo l’allarme dei lavoratori di ABC sul futuro aziendale ha invitato i rappresentanti sindacali ad un incontro con l’assessore Edoardo Cosenza, il presidente dell’Ente Idrico della Campania Luca Mascolo e il direttore generale ABC, Alfredo Pennarola.

È a rischio, almeno nella prima fase di distribuzione, l’accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’ABC, che ha progetti infrastrutturali per 140 milioni di euro.

Due sono gli ordini di problemi da affrontare per scongiurarne il rischio. Il primo, ha spiegato Luca Mascolo, è di carattere giuridico: secondo la circolare del Ministero competente, possono beneficiare dei finanziamenti soltanto le aziende idriche che hanno già ottenuto la gestione del servizio idrico integrato nel proprio ambito territoriale. Per Luca Mascolo, l’ultima legge finanziaria della Regione Campania offre un’opportunità storica all’azienda istituendo il Distretto di Napoli Città; infatti separando la città dagli altri 32 Comuni dell’area metropolitana, mette in condizione ABC di avere il proprio ambito territoriale. Occorre poi completare il Ciclo Integrato delle Acque con la depurazione che ABC ancora non gestisce.

Come ha sottolineato il direttore di ABC, Alfredo Pennarola, grazie alla collaborazione in atto tra le istituzioni, si tratta di un obiettivo raggiungibile per un’azienda che ha in programma investimenti fino a 190 milioni.

L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha assicurato che sono in corso contatti con Governo e Regione per produrre tutti gli strumenti utili ad accedere anche da subito ai fondi del Pnrr. Siamo sulla strada giusta per superare gli ostacoli, ha concluso, precisando che non è questo il momento di discutere della forma societaria di ABC né di privatizzazioni.

Soltanto ABC, un’azienda sana e con importanti prospettive di sviluppo, può essere il gestore unico del distretto di Napoli e non sussistono ostacoli normativi in tal senso, ha detto Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) che è stato negli ultimi anni commissario straordinario di Abc ed è intervenuto nel dibattito insieme ai consiglieri Rosario Palumbo (Cambiamo!) e Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva).

Il Consiglio Comunale dovrà eleggere prossimamente i componenti del Consiglio di distretto idrico Napoli Città, appena istituito dalla Regione Campania.













