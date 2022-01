Covid, interrogazione di Nappi (Lega): l’Asl Na1 ha un solo laboratorio per processare test molecolari, ennesima conferma fallimento De Luca

115 Visite

“Dopo due anni dall’avvento della pandemia, l’Asl Napoli 1 Centro, la più grande d’Europa, ha un solo laboratorio per processare i test molecolari. È questa l’ennesima conferma del fallimento del sistema della sanità di De Luca e della gestione della pandemia in Campania. Più volte ho sottolineato che la velocità è un’arma fondamentale contro il Covid, ma la cosa è evidentemente sfuggita al governatore e ai suoi. Per conoscere i motivi che impediscono l’avvio di nuovi centri da affiancare a quello dell’ospedale San Paolo, ho presentato una interrogazione che faccia luce anche sul perché i Pronto Soccorso sono sprovvisti delle apparecchiature di diagnostica molecolare rapida”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













