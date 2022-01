Licata, triplice omicidio: sul posto i carabinieri

268 Visite

Tre uomini sono stati uccisi in via Riesi, a Licata (Agrigento). I tre cadaveri sono stati trovati nella mattinata di oggi, mercoledì 26 gennaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto pare i tre uomini sarebbero stati colpiti a morte in casa. Secondo le prime notizie, potrebbe esserci stata una lite familiare dietro il triplice omicidio. Secondo quanto riferiscono fonti dei carabinieri, pare che un uomo, al culmine di una discussione, abbia estratto l’arma e fatto fuoco all’indirizzo di tre familiari prima di fuggire.













