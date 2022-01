VICO EQUENSE, SUCCESSO PER LA CAMPAGNA VACCINALE PER I BAMBINI

94 Visite

Successo per la vaccinazione pediatrica contro il virus Sars Cov-2. Lo testimoniano le 400 dosi già somministrate ai bambini della fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e le 220 prenotazioni per l’open day di domenica 16 gennaio.

Una scelta responsabile da parte dei genitori per allentare la morsa di questo virus e far ripartire il mondo della #scuola con maggiore serenità.

La logica dell’ordinanza di chiusura di alcuni istituti scolastici del territorio voleva perseguire l’intento di accelerare sulla campagna vaccinale contro il Covid-19. Un obiettivo in parte raggiunto e per il quale si continua a lavorare con determinazione. Si ringrazia, per questo, il presidio sanitario e tutti gli operatori coinvolti in questa campagna.

Nel corso della prossima settimana, i ragazzi torneranno a scuola in presenza. Per rendere più sicuro il ritorno in classe, abbiamo stipulato una convenzione con una ditta specializzata, pronta ad intervenire in caso si renda necessario uno #screening a tappeto di eventuali alunni positivi, il cui tracciamento è di vitale importanza per tenere circoscritta la diffusione del contagio.

La settimana prossima sono previste altre vaccinazioni nel centro vaccinale dell’ospedale “De Luca e Rossano”, in orario diurno, compreso il prossimo open day pediatrico di domenica 23 gennaio. Le modalità di adesione e partecipazione saranno le stesse.













