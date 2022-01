Sanremo 2022, Maneskin super-ospiti

41 Visite

Sanremo 2022, Amadeus prepara un nuovo annuncio per questa sera al Tg1: il conduttore e direttore artistico, informa la Rai, rivelerà un altro superospite del Festival. Ma l’annuncio è bruciato sul tempo dal ‘Messaggero’ online, che anticipa il contenuto della comunicazione: si tratterà dei Maneskin e la band parteciperà, come già accaduto per Checco Zalone e per Cesare Cremonini, all’annuncio. D’altronde i Maneskin avevano iniziato proprio da Sanremo 2021 la marcia trionfale che li ha portati prima alla vittoria dell’Eurovision Song Contest e poi alla scalata della classifiche internazionali, con una notorietà globale che gli ha permesso di essere chiamati dai Rolling Stones ad aprire la data di Las Vegas del loro tour e dal Coachella festival come ospiti.













