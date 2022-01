Neonato ustionato a Portici, chieste pene severe per i genitori

98 Visite

Dopo un anno di indagini la Procura di Napoli, come pubblicato dal quotidiano Il Mattino, ha chiesto pene esemplari per i genitori di Vincenzo: 15 anni di reclusione per il padre e 12 per la madre. Per Vincenzino, salvatosi dalle gravi ustioni, c’è stato dunque il lieto fine ma non è detto che possa ripetersi per altri. I servizi sociali dei vari Comuni sono chiamati a vigilare e attivarsi con determinazione per rimediare a situazioni simili a quelle del tessuto della famiglia originaria di Vincenzino.













