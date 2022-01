La voce del cittadino. “Lettera ai commissari, vigili, carabinieri e a Terranostranews. Abusi in via Scannapapere”

342 Visite

La presente per comunicarVi l’ormai lunghissimo disagio che viviamo noi, abitanti di via U. Migliaccio, Località Scannapapere, a Marano di Napoli, a causa della strada dissestata vuoi per i lavori di fognatura effettuati dall’ente, ma soprattutto per gli abusi di alcuni residenti.

Molti di loro si sono RIAPPROPRIATI del suolo che l’ente cittadino aveva loro espropriato e indennizzato per la realizzazione delle fognature.

Precedentemente ai lavori, la strada era un viottolo di campagna; dopo la realizzazione del sistema fognante, la strada, divenuta comunale, diventa larga e confortevole facendo acquisire lustro e valore agli immobili.

Purtroppo però, come tutte le cose belle finiscono, cioè alcuni dei proprietari indennizzati, hanno ben pensato di riappropriarsi del suolo espropriato realizzando su di esso, mura perimetrali facendola diventare di nuovo un “viottolo di campagna”.

Il tratto di strada interessato è quello oltre il PIP.

Con la speranza che la Vostra autorità riesca a portare ordine in merito Vi porgiamo distinti saluti.

Lettera firmata













