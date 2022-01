Casavatore. Trasporto non deambulanti, il consorzio cimiteriale diventa green

178 Visite

Auto elettrica per gli spostamenti interni e installazione di pannelli solari per l’efficientemente energetico. Una iniziativa accolta con entusiasmo dai tanti visitatori del consorzio che hanno notato circolare tra i viali del camposanto l’auto elettrica utilizzata dai volontari per il trasporto di persone con difficoltà motorie dopo la disposizione che impone di divieto di circolazione alle auto a benzina e diesel. L’iniziativa fortemente voluta dal manager Francesco Leo (nella foto a bordo della vettura) punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera utilizzando come mezzi di locomozione vetture che si alimentano con fonti energetiche alternative. In particolare, il futuro del cimitero sarà anche quello di produrre l’energia elettrica che annualmente viene consumata, utilizzando come fonte primaria i raggi solari. La realizzazione di impianti solari fotovoltaici sarà senza dubbio una buona pratica per la sostenibilità ambientale, in quanto si riesce a produrre energia elettrica utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili.

