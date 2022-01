Strade dissestate e buche: su Facebook le segnalazioni dei cittadini. L’AIFVS: «Le istituzioni si diano subito da fare per ripristinare il manto stradale e garantire la sicurezza»

238 Visite

«Le istituzioni devono darsi da fare subito per mettere in sicurezza le

strade. Non lo chiediamo solo noi, ma migliaia di cittadini. Da quando

abbiamo pubblicato su Facebook un invito a segnalare le buche per le

strade di Aversa, Lusciano, Pozzuoli, Licola, Villaricca, Qualiano,

Calvizzano e Marano Di Napoli, stiamo ricevendo tantissimi messaggi e

foto. I Comuni interessati devono attivarsi subito, prima che ci scappi

un altro morto». A parlare è Biagio Ciaramella, vicepresidente

dell’Associazione Italiana Familiari e vittime della Strada Odv e

responsabile della sezione di Aversa, che nelle scorse settimane ha

sollecitato incontri e azioni immediate alle amministrazioni comunali

del territorio, anche sulla base delle norme previste dal codice della

strada (a questo link l’art. 208:

https://app.toga.cloud/codici/ codice-della-strada/7/1107/art -208-proventi-delle-sanzioni- amministrative-pecuniarie

«Le buche sono pericolose», aggiunge Ciaramella, «sul nostro territorio

si sono già verificati diversi incidenti mortali. Prima di Natale

avevamo già invitato i comuni di Villaricca, Qualiano e Calvizzano a

coordinarsi per mettere in sicurezza la Via Corigliano, dove il 23

ottobre del 2015, a causa del disseto del manto stradale, ha perso la

vita il giovane Alessandro Selvaggio. Per quella vicenda è in corso un

processo. Il Comune di Villaricca ci aveva contattato e ci era stato

promesso un incontro a tre per trovare una soluzione, ma ancora non è

successo niente».

«Mettere le strade in sicurezza è anche interesse delle amministrazioni

poiché, in caso di incidenti, potrebbero essere chiamate a risponderne»,

aggiunge Ciaramella, «Di recente la Corte di Cassazione ha accolto la

richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista nei confronti del

Comune di Napoli, dove era avvenuto un incidente proprio a causa del

manto stradale dissestato».

I giudici romani hanno stabilito che gli enti devono risarcire il

motociclista che cade a causa dell’insidia – buca e similari – a

prescindere dal suo concorso di colpa. «È una sentenza importante», dice

Alberto Pallotti, presidente dell’AIFVS, «le buche sono vere e proprie

armi sul territorio. Siamo molto orgogliosi dell’iniziativa della sede

di Aversa e invitiamo tutti i cittadini italiani a segnalarci le

situazioni a rischio, in modo da poterci muovere di conseguenza».

Chiunque voglia segnalare situazioni a rischio, può farlo all’indirizzo

email: aifvsonlusitalia@gmail.com e via WhatsApp al numero: 330443441

e a questi due link:

https://www.facebook.com/giust iziaperluigi/?ref=pages_you_ manage

https://www.facebook.com/ONLUS aifvs/?ref=pages_you_manage













