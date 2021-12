Calvizzano, l’8 dicembre l’accensione delle luminarie

271 Visite

Le luci di Natale presentate qualche giorno fa dal sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, hanno finalmente una data di accensione. Il bellissimo Villaggio Polare all’interno della Villa Comunale Calvisia e le principali strade del paese, si illumineranno a festa nella giornata di mercoledì 8 dicembre 2021. L’orario stabilito per l’accensione ufficiale delle luminarie è fissato per le ore 17:00. “C’è la data, finalmente il paese si illuminerà a festa nel giorno dell’Immacolata. Una data simbolica. Una data che segna l’inizio delle festività natalizie. Lo faremo per la gioia di tutti i bambini, delle famiglie calvizzanesi e dell’intera comunità che finalmente potrà godere di questo fantastico spettacolo di luci.” – così annuncia l’accensione delle luminarie il Sindaco – Sarà tutto fantastico ve lo assicuro, torneremo a vivere la fantastica atmosfera natalizia che desideriamo da due lunghi anni. Altre strade, inoltre, oltre quelle già previste saranno illuminate nei prossimi giorni. Dopo il buio c’è sempre la luce. Mai frase migliore è azzeccata in questo momento. – prosegue Pirozzi – Mi raccomando, mercoledì alle ore 17:00 tutti affacciati ai propri balconi, tutti pronti per ammirare lo spettacolo. Ma non è tutto, l’11 dicembre partiremo con i fantastici mercatini natalizi sempre in Villa Calvisia oltre alle manifestazioni ludico ricreative per i nostri bambini. Abbiamo chiesto, inoltre, dei finanziamenti per le iniziative natalizie alla Città Metropolitana di Napoli per incrementare la portata degli eventi. Sarà bellissimo. Insieme ripartiamo!.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS