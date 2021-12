Non v’è pace per il perdurare dell’allerta meteo in Campania. A Napoli nella notte è crollato un balcone in via Ferdinando Russo a Posillipo. Tanta paura tra i residenti spaventati dal boato e strada bloccata, lì dove sono arrivati i vigili del fuoco. Un crollo, l’ennesimo, anche in Costiera Amalfitana.