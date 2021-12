Marano, truffa della finta nipote sventata: 89 enne allerta i carabinieri

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 12,30 circa, un’anziana residente in via Michele Morelli a Marano ha ricevuto una chiamata sull’utenza telefonica fissa. Una donna, con voce camuffata, si era finta nipote della stessa, dichiarando di vivere in Spagna (l’anziana ha realmente una nipote che vive nel paese iberico) e avvisando che da lì a breve sarebbe stato consegnato un pacco a casa. La giovane donna raccomandava all’anziana di pagare una somma di circa 1500 euro. Accortasi del tentativo di truffa, la 89 enne dava l’allarme a cui faceva seguito l’immediato e pronto intervento della pattuglia dei carabinieri di via Nuvoletta. I militari hanno raccolto gli elementi per l’avvio delle indagine. La truffa è stata sventata.