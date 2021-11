Vaccini ai bambini dai 5 anni in su, si parte a dicembre

183 Visite

Conto alla rovescia per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. Ieri l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha dato il via libera con il farmaco della Pfizer-Biontech, con modalità simili a quelle degli adulti: doppia somministrazione con iniezione a distanza di tre settimane l’una dall’altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo. Adesso mancano l’ok della Commissione europea e nel nostro Paese quello dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ha convocato il comitato tecnico scientifico dall’1 al 3 dicembre. Superati gli ultimi passaggi autorizzativi, le prime fiale a uso pediatrico dovrebbero essere disponibili dal 23 dicembre. La notizia è stata accolta con favore quasi unanime dal mondo medico scientifico. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha però messo in guardia dal rischio di «scaricare le colpe degli adulti sui bambini. Io non contesto il vaccino sui bambini, ma non possiamo pensare che qualcuno abbia il salvacondotto perché si vaccina il bambino». Sempre ieri il ministero della Salute con una circolare ha raccomandato a partire dal primo dicembre la terza dose dai 18 anni, ma dopo almeno cinque mesi dalla seconda somministrazione. È inoltre prorogata al 31 dicembre la validità dei certificati di esenzione.