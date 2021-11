94 Visite

SCAMPIA: Carabinieri arrestano pusher 27enne

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella continuano l’attività di contrasto allo spaccio nel lotto T/A di Scampia. Questa volta a finire in manette Antonio Garzia, 27enne del posto già noto. Detenzione di droga a fini di spaccio il reato contestato. Durante una perquisizione gli hanno trovato addosso 26 dosi di eroina, 4 di crack e 3 di cocaina.

Non ha fatto in tempo a fuggire ne a buttar via lo stupefacente. I carabinieri lo hanno bloccato e poi tradotto al carcere di Poggioreale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS