MARANO, CI RISIAMO: VIA VALLESANA E’ L’EMBLEMA DI UNA CITTA’ DISTRUTTA SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA

300 Visite

Una sedia, una smart, fango a volontà. Come era facile prevedere, ci risiamo in via Vallesana. La strada è nuovamente impraticabile, come lo era stato per mesi e mesi dopo un nubifragio estivo. Il Comune è ormai completamente allo sbando, su questo e altri punti. Sono problematiche ataviche, mai risolte. I commissari, che sono solo impegnati ad individuare le strategie per fare cassa, nemmeno conoscono la zona, nulla sanno della storia di Marano e di cosa accada in quel punto o in altri. A Marano ormai manca tutto: acqua, luce, strade, trasporti. Fate presto!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS