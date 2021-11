Sud. Varriale (Moderati): “Il Governo collabori con le aziende campane”

62 Visite

“Concordiamo pienamente con De Luca. C’è bisogno di competenze e di credere e investire nelle eccellenze della Campania in tutti i campi: dalla pubblica amministrazione, all’impresa, alla ricerca scientifica. Come indicato dallo stesso Presidente occorre che il Governo concentri, ad esempio, gli investimenti sulla fibra ottica. Investimenti che, da un lato, serviranno per velocizzare tecnologie e connettività di cittadini e imprese, dall’altro, potrebbero aiutare a salvare posti di lavoro di aziende come la Prysmian presenti nel nostro territorio. Non possiamo permetterci altre Whirlpool. Occorre investire e, soprattutto, investire in Campania. Nel caso di Napoli, con Manfredi possiamo contare su una piena sintonia tra Comune e Regione. Intesa che può concretizzarsi anche in termini di sviluppo e sostegno alle imprese”.













