San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno: “Stop alla violenza sulle donne”

164 Visite

San Giorgio a Cremano, 24 novembre 2021 – “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”. L’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno, ha organizzato 5 giorni di eventi tra sport, mostre, dibattiti e rappresentazioni per tenere i riflettori puntati su questo drammatico fenomeno.

Ad organizzare le attività che termineranno il 28 novembre, sono state le consigliere comunali e l’assessore alle Pari Opportunità, Maria Tarallo, che hanno coinvolto le associazioni del territorio, il Tavolo Cittadino per le Pari Opportunità e le scuole.

Sullo sfondo del municipio illuminato di arancione, il colore che dal 2014 ha assunto la campagna internazionale contro la Violenza sulle donne, con lo slogan “Orange the World”,

si parte:

Il primo evento è la “Partita del Cuore” tra Ottaviano Volley e Amministrazione Comunale. Ingresso gratuito con Green Pass. Si prosegue

– GIOVEDÌ 25 – ore 10.30, Istituti Comprensivi della città: le consigliere comunali consegneranno ad alcune classi delle rose, simbolo del progetto “Coltiviamo le emozioni”, elaborato dall’ass. “Gioco di Squadra”, che proseguirà nel corso dell’anno per insegnare ai nostri bambini la cultura delle emozioni e creare valori che fungano da “timone” per azioni di rispetto.

– ore 18.00. Biblioteca Comunale Padre Alagi: vernissage della mostra: “Tra amore e odio, nodi dell’anima” di Soviett Vera, artista venezuelana e ideatrice del progetto soVIVEart.

– ore 20.00, Palaveliero: corso gratuito di autodifesa personale krav manga con i maestri Flat Sport. ( su prenotazione contattando direttamente il Palaveliero)

– VENERDÌ 26 – ore 19.00, Piano Nobile Villa Bruno: presentazione del Libro “La Ragazza in Bicicletta” con l’autrice Cinzia Vaccari; letture teatralizzate a cura dell’ass. Gioco Immagine e Parole, in collaborazione con l’ass. Art. 33 cultura lab

– SABATO 27 – ore 18.00, Piano Nobile Villa Bruno: Tavolo d’incontro e di confronto sul tema della Violenza di genere, alla presenza dello scrittore Maurizio De Giovanni, della psicoterapeuta Maddalena Cialdella e dell’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Giordano. Un’esortazione ad una riflessione critica sulle cause e le con- cause della violenza contro le donne.

– DOMENICA 28 – ore 10.00, Palaveliero: corsi di autodifesa, suddivisi per turni in base alle fasce di età. (su prenotazione contattando direttamente il Palaveliero)

– ore 17.30, Fonderie Righetti Villa Bruno: spettacolo teatrale gratuito “Donne Noi, parole e note dalla metà del cielo”, con la regia di Enrico Schipani, e in collaborazione con la compagnia Theamanapoli.

“Per la nostra città la tutela delle donne è una delle priorità assolute – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – infatti abbiamo messo in campo azioni concrete come l’apertura sul territorio del primo Centro Antiviolenza con Casa Alloggio per donne maltrattate del Vesuviano, ma anche iniziative di educazione nelle scuole contro ogni forma di discriminazione.

Questo drammatico fenomeno non riguarda solo le donne ma tutti noi – continua – in quanto porta ad una vera e propria degenerazione sociale. Facciamo sentire la nostra voce, per dire basta ad ogni forma di violenza. Anche con la cultura e con la partecipazione possiamo contribuire a mettere fine a questa mortificazione sociale che riguarda tutti.

Possiamo fare davvero molto affinchè ogni donna possa godere del diritto più grande: quello ad essere libera”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS