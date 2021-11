Napoli: Festival Internazionale del Cortometraggio, ecco i vincitori

138 Visite

Francesco Romano con il suo film breve “Tropicana” si aggiudica il premio della sezione nazionale della diciottesima edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio a Napoli. La giuria artistica ha premiato il cortometraggio ” Perché riesce a raccontare con uno stile asciutto e preciso una dinamica familiare e sociale di inconsapevoli inadeguatezze e vuoti. Per aver individuato, prima, e diretto, poi, un cast di attori credibilissimo e perfettamente aderente alla narrazione.”

La kermesse partenopea, diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, si è tenuta dal 16 al 21 Novembre 2021 in forma ibrida: in presenza al PAN – Palazzo delle Arti Napoli e online sulla piattaforma internazionale FESTHOME TV; la cerimonia di premiazione condotta da Mariasilvia Malvone si è tenuta invece presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli con la proiezione dei cortometraggi vincitori. In giuria quest’anno come presidente il produttore teatrale e televisivo Angelo Curti affiancato dai giurati, i director casting Adele Gallo e Massimiliano Pacifico.

Il primo premio della sezione Campania va al cortometraggio “Le Mosche” di Edgardo Pistone, già premiato quale miglior regista alla Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno: “Capita qualche volta che un cortometraggio faccia scoprire un giovane che già dimostra tutte le qualità di un vero autore.”

Migliore attore della 18ma edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria è stato Giovanni Esposito per il film breve “Le Buone Maniere” di Valerio Vestoso con la motivazione “Per la capacità di interpretare con grande umanità il fallimento e la rivalsa di un piccolo eroe quotidiano animato da una grande passione/ ossessione. Per l’autenticità con cui riesce a creare immediatamente empatia, coinvolgendo lo spettatore fino all’ultimo respiro del monologo (radiocronaca) finale.”

David Bartlett con “Mousie” già premiato in tantissimi festival internazionali, si è aggiudica il premio per la miglior regia, “Per aver diretto con grande maestria ed abilità una storia di grande profondità ed importanza storica, di un periodo che a non andrebbe mai dimenticato. La sua direzione riesce ad esaltare tutti i suoi elementi: la sceneggiatura ed i magnifici interpreti, la scenografia dettagliata, la fotografia di altissima fattura e che ben accompagna il mood del corto, il suono, i costumi, le acconciature, ed un montaggio che offre ritmo e suspense.”

Il premio per la Migliore Attrice della 18ma edizione di accordi @ DISACCORDI va a Milena Vukotic per il cortometraggio “Con i Pedoni tra le Nuvole” di Maurizio Rigatti: Per aver donato dignità, dolcezza ed eleganza ad una donna che lotta per la propria autonomia in un mondo che sembra averla destinata alla solitudine e al silenzio degli affetti. Per il suo sguardo di resistenza poetica che ci accompagna durante tutta la narrazione.

“O mà” di Vincent Launay-Franceschini vince la sezione internazionale di accordi @ DISACCORDI 18ma edizione: Una storia densa di umanità e passione, con tre personaggi intensissimi e molto ben interpretati. In particolar modo il protagonista Marc Riso trasferisce al suo personaggio un grande senso d’inquietudine e malinconia che il cortometraggio coltiva sapientemente con grande equilibrio e ritmo. Il regista dimostra grandissima padronanza della tecnica cinematografica, confezionando un film raffinatissimo per la fotografia, la scenografia, i costumi ed il montaggio.

Il regista tedesco Eric Esser con “The Angel of History” si aggiudica il primo premio della sezione documentari: Perché intreccia sapientemente la Storia e la cronaca, la frontiera come fronte di frattura o possibilità di speranza, la scelta tra vivere o morire che a Portbou investì Walter Benjamin in fuga dai nazisti come oggi investe i migranti sulla rotta balcanica, nei boschi della Bielorussia, nel Mediterraneo. In un continuo ripetersi della Storia sotto lo sguardo eterno dell’Angelo di Paul Klee.

Portano a casa principali premi anche “Quma & the Beasts” di Ivan Stur, Javier I. Luna Crook per la sezione animazione e”The Land of Griffons” di Riccardo Soriano per la sezione a tematica ambientale.

Si rinnova anche quest’anno il premio per il miglior montaggio, istituito lo scorso anno da AMC – Associazione Nazionale Montaggio Cinematografico e Televisivo per il festival accordi @ DISACCORDI, con la giuria composta dal presidente, Alessandro Giordani, accompagnato dai giurati Cristina d’Eredità e Marco Monardo; al montatore Davide Vizzini per il film breve “Bataclan” di Emanuele Aldrovandi va il premio edizione 2021. Vieni istituito da quest’anno il Premio per la Migliore Fotografia , in partnership AIC – Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica , con la giuria composta dal presidente Daniele Nannuzzi e di giurati Simone Marra e Luca Cestari; premio aggiudicato in questa prima edizione da Emilio Costa direttore di fotografia di “Ninnaò” di Ernesto Censori.

La 18ma edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio è stata organizzata dall’Associazione Movies Event, con la partnership di Film Commission Regione Campania, AMC – Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo , AIC – Associazione Italiana degli Autori della Fotografia Cinematografica e in collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, con il Centro Nazionale del Cortometraggio, con ASCI – Scuola di Cinema; festival co-finanziato dalla Regione Campania. www.accordiedisaccordi.it













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS