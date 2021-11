Napoli: lettera a Babbo Natale per metrò e funicolari di notte

82 Visite

“ Caro Babbo Natale, tu che di questi tempi ti prepari ad accontentare grandi e piccini, fai un dono anche ai napoletani: adoperati affinché, dopo tanti mesi d’attese e tante promesse andate a vuoto, finalmente anche a Napoli si possa avere, prima delle oramai imminenti festività natalizie, un trasporto pubblico su ferro funzionante e efficiente, pari a quello di tante altre metropoli nazionali e europee, con funicolari e metrò funzionanti anche nelle ore post serali e notturne “.

A firmare la provocatoria missiva è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del Comitato per il Trasporto pubblico, che è sceso in campo più volte sulla vicenda, anche con un sit-in organizzato in piazza Fuga e con un’apposita petizione popolare on line al sito http://chng.it/sDHCZzhwtp con oltre 3.200 sottoscrizioni.

“ Allo stato – scrive Capodanno – la possibilità di ripristinare il prolungamento del funzionamento della linea 1 della metropolitana e delle funicolari Centrale e di Chiaia, nei giorni infrasettimanali fino alle 00:30 ad eccezione del venerdì e del sabato quando l’ultima corsa dovrebbe essere effettuata alle 02:00, così come avveniva in passato, appare del tutto remota “.

“Va, ancora una volta, sottolineato – puntualizza Capodanno – che la chiusura anticipata del trasporto su ferro a Napoli incide negativamente non solo sulla qualità della vita, privando molte persone di un servizio essenziale nelle ore post serali e nelle prime ore notturne, costringendole, in alternativa, ad utilizzare la propria autovettura, ma ha delle ricadute su tantissime attività commerciali e imprenditoriali, con presumibili conseguenze anche sul piano occupazionale, coinvolgendo, tra gli altri, teatri, cinema, ritrovi, discoteche, ristoranti e bar. Penalizzati pure gli stessi lavoratori notturni, che, a fine turno, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico per tornare nelle proprie abitazioni “.

“Negatività – aggiunge Capodanno – che incidono anche sul settore del turismo, privando i turisti che hanno deciso di trascorrere il periodo natalizio a Napoli della possibilità di potersi spostare agevolmente, da un luogo a un altro della Città, utilizzando i mezzi di trasporto su ferro dalle 22:00 in poi “.

“ Pensaci tu Babbo Natale a scuotere le coscienze di quanti dovrebbero gestire la cosa pubblica tutelando gl’interessi dei propri amministrati, anche mantenendo gli impegni e le promesse annunciate nel corso delle recenti elezioni amministrative – conclude nella lettera Capodanno -. Nell’occasione, rivolgi anche un invito a tua cugina la Befana affinché il 6 gennaio prossimo riempia con tanto carbone nero le calze di coloro che, a vario titolo, non essendosi adeguatamente e opportunamente adoperati per ottenere risultati concreti, non consentono che Napoli si doti di un trasporto pubblico degno di una grande metropoli europea, attuando anche il prolungamento degli orari di funzionamento, se non 24 ore su 24, almeno fino alle due di notte“.













