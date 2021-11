DANTE: SUCCESSO A NAPOLI PER L’EVENTO “DANTE NOSTRO PADRE”

88 Visite

Il Sommo Poeta entusiasma una platea qualificata e attenta. Un appuntamento nel Teatro Sannazaro di Napoli in omaggio a Dante Alighieri ha riscosso infatti un successo straordinario. In platea 400 ospiti hanno assistito ad una serata-evento introdotta dalla giornalista Monica Macchioni.

Il libro “Dante nostro Padre” di Marcello Veneziani ha “veicolato”, illuminato, lo straordinario evento. Particolarmente apprezzata la voce del noto attore-doppiatore-Luca Violini che ha trasmesso emozioni straordinarie. I monologhi di Veneziani, Barbareschi e Dell’Utri hanno poi incantato l’uditorio per oltre un’ora. Il concerto dei pianisti Bresciani e Nicolosi, con l’esecuzione della Dante Symphony di Liszt, ha magicamente concluso una serata speciale e prestigiosa per la Capitale del Sud.

“Napoli non poteva chiudere il 2021 – ha detto l’ex deputato Amedeo Laboccetta del “Centro Studi Pietro Golia”, organizzatore dell’evento – senza rendere omaggio a Dante a 700 anni dalla sua scomparsa”. “Abbiamo voluto dare il nostro contributo culturale – ha aggiunto – e siamo orgogliosi dello sforzo profuso. Il nostro ringraziamento va a tutti gli amici che hanno contribuito per realizzare questo magnifico evento in città ed in particolare al Sannazaro, nelle persone di Lara Sansone e Sasà Vanorio”.

“La cultura, l’ho sempre sostenuto, è il principale strumento per il riscatto di una Napoli in pieno torpore e “ammalorata” da decenni di malgoverno, per non dire “appestata”, scomodando un altro grande poeta”, ha concluso Laboccetta.













