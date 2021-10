Qualiano, conferimento cittadinanza onoraria al Maresciallo Capo Pasquale Bilancio

258 Visite

Il Maresciallo Capo Pasquale Bilancio è arrivato a Qualiano il 31 ottobre 2012 e nei 9 anni in cui ha prestato servizio nella nostra città ha operato ben oltre 1000 arresti e circa 6.000 denunce in stato di libertà.

Con interventi mirati ed indagini accurate ha operato il sequestro di circa 700 discariche abusive e siti contaminati, gestito circa 20.000 denunce a cittadini locali. In sinergia con la Prefettura di Napoli e le amministrazioni locali ha operato lo sgombero del campo rom denominato “Aprovitola” oltre ad interventi in diverse campi rom insistenti sul territorio qualianese.

Visti i continui attestati da parte dei Dirigenti dei circoli didattici i quali in questi anni hanno sempre promosso iniziative con gli alunni nei propri istituti di concerto con i Carabinieri effettuate sempre con la presenza costante del Maresciallo Bilancio volte alla promozione della cultura della legalità e del buon vivere civile dove gli studenti gli hanno sempre riconosciuto la figura del “buon pater familias” tanto da riconoscerlo in strada e chiamarlo con il nome di battesimo piuttosto che con l’appellativo “maresciallo”.

Ricordando ancora le diverse operazioni anticrimine che hanno portato in questi anni a sgominare diversi clan egemoni camorristici sul territorio oltre a combattere in maniera costante il crimine del taglieggio verso gli esercizi commerciali ricevendo, consigliando ed aiutando tanti commercianti nelle loro denunce contro il racket ed il pizzo le quali hanno portato all’arresto, spesso in flagranza di reato, di numerosi pregiudicati.