COMUNI, MANFREDI: PREMIATA COALIZIONE LARGA, ORA CITTÀ PROTAGONISTE “Il turno dei ballottaggi nei Comuni ha premiato la qualità dei candidati sindaco, la fiducia nella loro abilità amministrativa e la capacità di ascoltare le esigenze dei cittadini. Il tutto si è realizzato in un contesto virtuoso di coalizione larga: è il viatico giusto per far tornare protagoniste le città in un rapporto di vicinanza alle rispettive comunità rispondendo ai bisogni reali con risposte concrete”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.













