“Procedure illegittime”, gli ex avvocati del Comune di Marano presentano un esposto a Napoli nord. Nel mirino il vertice dell’amministrazione e i funzionari

Un esposto-denuncia sottoscritto dagli ex avvocati convenzionati dell’ente cittadino, gli avvocati Antonia Romano e Raffaele Manfrellotti, è stato presentato presso la Procura Napoli nord. Entrambi i legali ravvisano diversi profili di illegittimità in relazione agli atti che hanno portato alla revoca della convenzione che disciplinava il loro rapporto professionale con il Comune di Marano, oggi guidato da una triade commissariale, e al successivo varo di un’ulteriore procedura (sempre sotto la gestione commissariale) – a loro dire viziata da palesi irregolarità – conclusasi con l’individuazione dell’avvocato Antonio Marciano. I fatti sono stati più volte sviscerati dal nostro giornale. Per i due denunciati, che hanno inoltrato l’esposto (è firmato dall’avvocato Paolo Nicodemo per conto degli altri due legali) alla Procura di Napoli nord, la loro convenzione non poteva essere revocata nei modi in cui è stata fatta ma soprattutto ci sono numerosi punti oscuri in relazione alla individuazione di Marciano. Nell’esposto denuncia si chiede ai pm di punire i responsabili dei presunti reati.













