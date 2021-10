Caivano, scomparso da giorni: ansia per la sorte di Antonio

349 Visite

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Antonio, il 22enne di cui non si sa più nulla da tre giorni. I familiari si stanno rivolgendo in più sedi per essere ascoltati e per cercare di rintracciare Antonio sparito nel nulla a Caivano da giorni. L’ultimo contatto risale al pomeriggio del 4 ottobre, il ragazzo aveva parlato con la madre poco prima di uscire con un amico. Da quel giorno in poi di lui non si hanno più notizie. Antonio è alto 180 cm, ha gli occhi e i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una tuta nera e rossa. Quel giorno è uscito di casa senza portare con sé i documenti e, al momento, non è emersa nessuna pista che possa chiarire l’accaduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS