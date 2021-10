Volla: ammazzano il tempo sparando alle auto in sosta. Carabinieri denunciano 4 ragazzini

85 Visite

A Volla era da qualche giorno che alcuni cittadini avevano segnalato ai Carabinieri della locale stazione la presenza di alcuni giovanissimi che di notte tormentavano i residenti. Come fosse un gioco, si divertivano a sparare piombini verso le auto in sosta.

I carabinieri hanno predisposto mirati servizi e hanno individuato e denunciato 4 ragazzi. Sono giovanissimi, tra i 13 e i 16 anni. I militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in via sanzio e li hanno fermati. Con delle pistole giocattolo stavano sparando alle auto in transito sulla strada.

I ragazzi, prima redarguiti e poi denunciati, sono stati affidati ai loro genitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS