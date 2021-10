Quarto, raccolta differenziata: al via la distribuzione dei nuovi contenitori

81 Visite

A Quarto iniziata la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata. I kit saranno distribuiti a 13 mila e 500 utenze cittadine. La consegna è iniziata dal rione 219 per sensibilizzare ulteriormente la raccolta differenziata spinta. L’obiettivo del Comune è quello di arrivare al 65 per cento entro poche settimane. Oggi a Quarto la media è del 58 per cento. Nel frattempo è stata potenziata l’isola ecologica con 8 telecamere con lettore a targhe. Alcune foto-trappola, per scovare gli incivili del conferimento, saranno piazzate dalla polizia municipale sul territorio.













