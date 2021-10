Arzano-Casavatore-Casoria, nomina direttore cimiteriale: in salita l’insediamento di Pugliese

123 Visite

Nomina del direttore cimiteriale Arzano, Casoria e Casavatore: il consigliere Giuseppe Salzano (nella foto) invoca la linea della trasparenza. Ormai è tutto in salita l’insediamento di Antonio Pugliese a direttore dell’ente consortile. Difatti, dopo una serie infinita di tira e molla si ingarbuglia ancora di più la presa d’atto per l’assunzione del nuovo dirigente con il sindaco Vito Marino e la sua maggioranza che paiono essere invece più decisi che mai a portare avanti la loro tesi nonostante sarebbero emerse incongruenze sui requisiti posseduti all’atto della partecipazione alla selezione pubblica varata proprio dal comune di Casavatore. A sollevare la questione morale e di trasparenza degli atti l’avv. Giuseppe Salzano che, unitamente al dott. Mauro Muto e Salvatore Pacifico, non sembrano intenzionati a tornare sui propri passi e caldeggiare gli indirizzi politici della maggioranza. “Alla luce del controllo sui requisiti effettuato dall’amministrazione consortile non posso che invocare la linea del rigore e della trasparenza assoluta – precisa Salzano -”. “Per quanto mi riguarda non sarà possibile attuare alcuna nomina che vada in contrasto con leggi e regolamenti che per me sono la pietra miliare della buona amministrazione”. Insomma, una situazione che pare ormai in caduta libera con la nomina di Pugliese che passa dall’assemblea dei sindaci al consiglio consortile in antitesi con quanto disposto ed approvato negli anni scorsi. Una bella gatta da pelare con risvolti al momento indecifrabili, senza contare che molti dei consiglieri consortili non avrebbero accolto con favore gli aut-aut da parte dell’amministrazione Marino. Frattanto per martedì prossimo è convocata l’ennesima riunione mirata alla nomina del direttore è c’è chi giura che la vicenda potrebbe finire in altre sedi.

