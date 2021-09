Napoli Capitale, oggi flash mob a Posillipo

82 Visite

Oggi flash mob al mercatino di Posillipo di NAPOLI CAPITALE con il candidato Sindaco Catello Maresca e tutti i candidati al Comune e nelle municipalità di NAPOLI CAPITALE.

Il flash mob durerà dalle 10 alle 13 e alle 11 ci sarà l’intervento di Catello Maresca e dei candidati di Napoli Capitale dall’APE DELLA LIBERTÀ!

Flash Mob di Napoli Capitale domani, giovedì 30 settembre 2021, al mercatino di Posillipo sul ponte del Viale del Parco della Rimembranza.

Con l’APE della Libertà Maresca e il sottofondo di NAPULE È, Napoli Capitale chiuderanno questa splendida campagna elettorale che ha visto le persone al centro del nostro progetto. Per questo, domani, abbiamo deciso di concludere quest’avventura in un mercato, tra i napoletani semplici ma veri che desiderano che Napoli ritorni Capitale!

A partire dalle 11, Maresca sarà con noi assieme a Francesco De Giovanni, candidato presidente della Municipalità I, Massimo Scherillo candidato presidente della decima municipalità, Maurizio Lezzi candidato Presidente della nona municipalità e tutti i candidati di Napoli Capitale ad iniziare dalla Capolista Bianca D’Angelo.

“Solo un’Amministrazione che abbia AMORE PER NAPOLI E NAPOLI NEL CUORE può spazzare via gli oltre trent’anni di malgoverno e disastri della sinistra, una sinistra che continua a portare avanti una politica clientelare degna della prima repubblica, mettendo da parte il “merito” e lasciando spazio ai soliti “amici degli amici. Dalle schedature dei professori universitari alle luminarie elettorali Manfredi e gli altri dimostrano che sono la CONTINUITÀ DEL MALGOVERNO. Il CAMBIAMENTO È SOLO MARESCA E NAPOLI CAPITALE. Manfredi è il candidato delle élite e dei poteri forti, Maresca del POPOLO, e il POPOLO vince sempre.” Così Enzo Rivellini in una nota alla stampa.













