Marano, i viscontiani ricorrono al Consiglio di Stato ma la De Nigris non firma. Il motivo? Hanno letto il nostro giornale e si sono accorti che era meglio non farla firmare

169 Visite

Il ricorso al Consiglio di Stato? La notizia odierna non è la presentazione dell’atto bensì il fatto che uno degli ex assessori della giunta Visconti, ovvero Marinella De Nigris (nella foto), non lo ha sottoscritto. Il motivo? Il motivo è semplice: i viscontiani hanno sempre cercato di contestare l’operato del nostro giornale, ma ci leggono e, pur nella loro inutile presunzione, talvolta devono convenire che abbiamo ragione. La De Nigris, all’atto dello scioglimento dell’ente, avvenuto lo scorso 17 giugno, già da tempo non era più assessore. La sua firma sotto il ricorso avrebbe dunque potuto creare – almeno in teoria – un problema di legittimità all’intero schema difensivo. Questo avevamo scritto qualche settimana fa quando ci pronunciammo sul ricorso (poi perso) inoltrato al Tar del Lazio. I viscontiani hanno letto e ne hanno preso atto. Pare inoltre che la stessa De Nigris (ma sono solo voci) non sia convinta della fondatezza dell’appello in sede di Consiglio di Stato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS