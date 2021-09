Marano, città invasa dai rifiuti per lo sciopero Sapna: lunedì maggiori conferimenti in discarica per recuperare l’arretrato

566 Visite

Disagi nella giornata di oggi sul fronte della raccolta rifiuti nel Comune di Marano, a causa dello sciopero indetto dal personale Sapna. Le operazioni di raccolta da parte degli operatori in forza alla Tekra riprenderanno in serata: sarà raccolto anche l’arretrato di venerdì notte. Domani, invece, saranno ripuliti i corsi principali della città. Ricondiamo che lo sciopero è dovuto dal fatto che gli Stir di Giugliano e Tufino sono off limits.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS