236 Visite

“L’essenza di questa città l’ha espressa benissimo Don Mimmo Battaglia, il nostro arcivescovo: amiamo Napoli non facciamoci prendere dai luoghi comuni e dallo scoramento. Cambiare si può, io ci credo ancora. E come me i napoletani coraggiosi”. Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS