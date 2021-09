Dramma a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento: muore un bimbo di 17 giorni

147 Visite

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di un neonato di appena 17 giorni morto nella notte a Guardia Sanframondi. Ad accorgersi del dramma è stata la madre che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Inutili purtroppo i tentativi di strappare alla morte il piccolo che, sembra abbia avuto un problema respiratorio per cause che ora sono in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che il piccolo dopo la poppata in piena notte si sia addormentato, poi il dramma.

Al termine degli accertamenti, la salma è stata trasferita al San Pio di Benevento per gli accertamenti medico legali che potrebbero essere disposti già nelle prossime ore.

I genitori del piccolo, originari della Romania, sono stati ascoltati dai carabinieri. Si attendo ora la decisione del sostituto procuratore per l’autopsia. Enorme lo sconforto nel centro della Valle Telesina dove la famiglia viveva da alcuni anni in un’abitazione nel centro storico di Guardia.













