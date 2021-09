Vaccino, open day per le donne incinte dopo il decesso di Palma

87 Visite

Prima giornata di open day nel casertano per la vaccinazione delle donne in gravidanza. E’ quanto organizzato dall’Asl per la giornata di giovedì 16 settembre, presso il centro vaccinale del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise.

L’appuntamento è dalle ore 8 alle 20. Esso arriva a seguito della morte di Palma Reale, la 28enne di San Prisco che aveva dato alla luce il quarto figlio dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19.

Ad assistere i pazienti saranno i medici vaccinatori e gli specialisti ginecologi. Grazie alla collaborazione dei Consultori aziendali troveranno una linea vaccinale dedicata e il personale medico e ostetrico che le assisterà. L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione, sarà sufficiente portare con sé la tessera sanitaria.













Commenti

