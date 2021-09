Il ministro Lamorgese avverte: “Rischio alleanza tra estremisti e No Vax”

79 Visite

“Il Green pass è fondamentale per supportare la ripartenza in sicurezza delle imprese e del Paese. La linea del governo è netta per estenderne quanto più possibile l’utilizzo e completare il piano vaccinale”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Corriere della Sera.

“E’ evidente che l’innalzamento dei toni delle proteste può favorire forti tensioni per l’ordine pubblico e atti ostili anche da parte di singoli, non direttamente riconducibili a gruppi organizzati”, ha poi aggiunto, precisando che “la galassia delle sigle No-vax appare composita e variegata, e al momento non risultano contatti strutturati con frange estremiste.

Certo, in alcune delle proteste si è registrata una sporadica partecipazione di appartenenti all’estrema sinistra o all’area anarchica nonché, alla destra radicale. In alcune occasioni ci sono stati evidenti tentativi, non riusciti, di alimentare una degenerazione violenta della protesta”.













