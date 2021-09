Giugliano, ancora una vittoria in amichevole: le parole di Ferraro e Righi

Al termine dell’allenamento congiunto odierno contro l’Fc Matese terminato con il successo per 3-2, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo lavorato tanto e bene in questo periodo. Il ritiro, sia quello a Giugliano che a Rivisondoli, è servito per migliorare la condizione e l’amalgama sul prato verde, ma sopratutto è stato fondamentale per costruire il gruppo e la nostra anima. Adesso c’è e si vede, sono molto contento dei ragazzi, professionisti veri. Ora meritano qualche giorno di riposo, da martedì inizierà la settimana tipo che ci porterà all’inizio di una stagione che sarà certamente complessa ma ci auguriamo anche piena di soddisfazioni”.

L’allenatore ha poi continuato: “Domenica ci sarà la Torres, un primo banco di prova importante, ma tempo al tempo adesso bisogna di staccare un po’ la spina per 48 ore, stare con le famiglie è importante. Sappiamo per cosa stiamo lavorando e dove vogliamo arrivare, la società ci fa stare bene su tutta la linea, disponiamo di uno staff dirigenziale e medico di primo livello adesso tocca a noi. Oggi è stato un ottimo test contro una squadra che dirà certamente la sua nel Girone F, sono molto soddisfatto. Ormai ci siamo, siamo pronti”.

In seguito sono arrivate anche le parole del Responsabile dell’Area Tecnica Emanuele Righi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È finita la prima parte quella importante del ritiro. Mi sento di dire un enorme grazie alla famiglia Mazzamauro e a ogni singolo componente della società. Il Mister, lo staff tecnico, fisioterapisti e magazzinieri sono stati di un livello impensabile, oltre che ovviamente il direttore generale Ciro Sarno, il segretario Espinosa, tutta l’area comunicazione e marketing che stanno svolgendo un lavoro enorme. Un grazie anche a tutti i calciatori che hanno lavorato con professionalità e attaccamento ai colori che da domenica indosseremo in giro per l’Italia. Sono molto soddisfatto e credo che se manterremo queste caratteristiche sarà una stagione importantissima”.