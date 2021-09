101 Visite

MUGNANO – Riapre via Colombo in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, l’amministrazione Sarnataro mantiene la parola data ai cittadini. La strada, interdetta per quasi due anni, è stata oggetto di importanti lavori a seguito di ben due cedimenti fognari. “Subito dopo lo sprofondamento di quel tratto ci attivammo – spiega l’assessore al ramo Nicoletta Pianese – per capire le reali cause del cedimento, tramite complesse indagini tecniche video ispezioni, tomografie della sede stradale, ispezioni nelle fogne degli esperti. Solo successivamente si sono potute attivare le procedure economiche e amministrative per appaltare l’intervento. Oltre allo sforzo economico dell’Ente – conclude Painese – questo assessorato ha privilegiato, con i tempi dovuti, scelte non approssimate tese ad affrontare e cercare di risolvere problematiche serie ed ataviche.

Siamo riusciti così a ripristinare completamente nei tratti interessati il collettore fognario di Via Colombo rispettando al massimo i tempi nonostante la complessità dell’opera”. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Luigi Sarnataro: “Si è trattato di un lavoro lungo e complesso, ma fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Con le fogne in quello stato rischiavamo un crollo della strada, quindi abbiamo scelto di affrontare il problema nel modo migliore anche se i tempi si sono allungati. Non bisogna dimenticare poi che, nel settore pubblico, gli adempimenti burocratici sono davvero tanti: dallo stanziamento delle somme all’elaborazione e approvazione del progetto (prima preliminare poi esecutivo) dai tempi della gara d’appalto all’aggiudicazione della stessa fino all’apertura del cantiere. Siamo riusciti in ogni caso a finire in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, su quella strada vi sono infatti ben due istituti. Ora stiamo lavorando per reperire ulteriori fondi per rifare completamente l’intero tratto fognario”.













