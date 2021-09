Scuola, anche i genitori dovranno esibire il green pass

55 Visite

Green pass obbligatorio per tutti a scuola, anche per i genitori, e multe fino a 1.000 euro per chi è senza. Le nuove regole sulla Certificazione verde sono contenute nella bozza del decreto legge che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri. Decreto che estende l’obbligo del passaporto vaccinale al personale esterno della scuola e dell’università oltre all’obbligo vaccinale per chi lavora in una Rsa, anche per gli esterni.

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19″, si legge nella bozza del decreto sul Green pass .”La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”, viene aggiunto. L’obbligo del green pass per accedere nelle scuole “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS