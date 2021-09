Baby-gang, Varriale e Mazzola (Moderati): “Emergenza giovanile al primo posto della prossima agenda politica per Napoli”

122 Visite

“È ingiusto semplificare l’ennesima aggressione brutale di sabato notte a Napoli su un rider 26enne, ad opera di gruppo di minori come un problema di sicurezza del sabato sera. Il problema è molto più grave, come già evidenziato in passato dai Moderati. La politica da troppi anni ha dimenticato giovani, adolescenti e bambini. Soprattutto dall’inizio della pandemia, i fenomeni della devianza, della violenza e del disagio giovanile sono diventati fuori controllo. Come Moderati abbiamo contribuito al programma del candidato Sindaco Gaetano Manfredi proprio in tal senso, e siamo convinti che i giovani rappresentino il futuro e la politica ha la responsabilità di fornire supporto e strategie di governance puntuali e definite per arginare il disagio crescente e diffuso.

È quanto affermano in una nota Vincenzo Varriale, Segretario regionale dei Moderati in Campania e Valentina Mazzola, responsabile regionale welfare e politiche sociali.

“Poli per l’infanzia, luoghi di incontro e di socializzazione, promozione dello sport, supporto psicologico, pedagogico ed educativo, centri di ascolto per le famiglie per comprendere i nuovi disagi e difficoltà emotive ed emozionali, sono solo alcune delle nostre proposte sul tema” – concludono Varriale e Mazzola.













