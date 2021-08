Un anti-parassitario contro il Covid, il tweet della Fda: “Non siete dei cavalli”

106 Visite

“Non siete cavalli o mucche, non usate l’Ivermectina”. Potrebbe sembrare un tweet di uno dei tanti utenti di Twitter che provano a smontare alcune delle bufale sulle cure alternative contro il Covid che girano in rete. In realtà l’appello che gioca sull’ironia per trasmettere però un messaggio molto serio arriva niente meno che dalla Food and Drug Administration. La Fda è intervenuta con un post per chiarire in maniera definitiva che l’anti-parassitario utilizzato normalmente per gli animali non ha alcun tipo di effetto per la prevenzione o la cura del Covid-19. Una precisazione che può sembrare curiosa se non fosse che all’agenzia americana sono arrivate numerose segnalazioni dell’uso dell’Ivermectina come terapia non convenzionale proprio contro il Covid, portando anche al ricovero di persone in ospedale.













